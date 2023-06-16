"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти

Ольга Орлова вместе с родственники покойной Жанны Фриске появилась на кладбище в важный день.

Вчера была восьмая годовщина смерти знаменитой артистки. Как известно, экс-солистка "Блестящих" долгое время боролась с самой агрессивной формой онкологии. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, и Жанна Фриске умерла. 15 июня друзья и родственники появились на могиле покойной звезды. Среди них была Ольга Орлова, которая поделилась кадрами, снятыми на кладбище.

Напомним, что при жизни Жанна Фриске была близкой подругой экс-ведущей "Дома-2". Неудивительно, что после смерти певица продолжает общаться с ее семьей. Собственно, в ее компании она и приехала на кладбище. В своем микроблоге блондинка разместила трогательное видео, на котором нянчит маленькую племянницу покойной звезды.

Ольга Орлова держала дочку сестры Жанны Фриске за руку, а также вместе с ней осматривала свежие цветы на могиле. В этот день на кладбище не хватало лишь одного важного человека – сына певицы Платона. Мальчик, как известно, живет с отцом Дмитрием Шепелев, который находится в сложных отношениях с родственниками покойной звезды.

Неизвестно, вспомнил ли телеведущий о своей некогда возлюбленной в годовщину смерти. На своей странице в соцсетях он не разместил ни одной публикации. А вот подруга Жанны Фриске показала несколько архивных кадров, которые сопроводила грустной подписью.

"8 лет без тебя..." – написала Ольга Орлова в своем микроблоге.