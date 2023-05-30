Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе

Телеведущий появился на вечеринке без жены и вел себя довольно развязно.

Публика знает Андрея Малахова не только как известного ведущего, но и как примерного семьянина. Вот уже больше 10 лет телеведущий счастлив в браке с единственной супругой Натальей Шкулевой. Шоумен всегда отзывается о возлюбленной с большой теплотой и уверяет, что в их семье царит полная идиллия.

Поводов не верить словам Малахова у публики нет. Тем не менее в Сети периодически появляются слухи о проблемах в браке. Злые языки часто судачат о том, что супруги давно разошлись, но пока не спешат разводиться и делить имущество. Судя по всему, самого ведущего разговоры недоброжелателей не слишком волнуют. Он не комментирует многочисленные сплетни и продолжает наслаждаться насыщенной жизнью.

Накануне Андрей Малахов отличился на вечеринке подруги Виктории Шеляговой. 7Дней.ру отмечает, что шоумен появился на празднике без супруги и вел себя развязно. Некоторых смутил тот факт, что телеведущего сняли в обнимку с приятельницей после недавних слухов о разводе. Малахов прижимал к себе замужнюю Шелягову и выполнял довольно откровенные движения бедрами в танце. Виновница вечера была одета в золотое платье и выглядела по-настоящему роскошно.

Впрочем, это далеко не первый раз, когда Малахова уличили во флирте с другими. Ранее Наталье Шкулевой уже приходилось отшучиваться после подобных выходок мужа. Однако в этот раз супруга журналиста не стала комментировать его поведение.