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Вторник 30 мая

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Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе

Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе
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Телеведущий появился на вечеринке без жены и вел себя довольно развязно.

Публика знает Андрея Малахова не только как известного ведущего, но и как примерного семьянина. Вот уже больше 10 лет телеведущий счастлив в браке с единственной супругой Натальей Шкулевой. Шоумен всегда отзывается о возлюбленной с большой теплотой и уверяет, что в их семье царит полная идиллия.

Поводов не верить словам Малахова у публики нет. Тем не менее в Сети периодически появляются слухи о проблемах в браке. Злые языки часто судачат о том, что супруги давно разошлись, но пока не спешат разводиться и делить имущество. Судя по всему, самого ведущего разговоры недоброжелателей не слишком волнуют. Он не комментирует многочисленные сплетни и продолжает наслаждаться насыщенной жизнью.

Накануне Андрей Малахов отличился на вечеринке подруги Виктории Шеляговой. 7Дней.ру отмечает, что шоумен появился на празднике без супруги и вел себя развязно. Некоторых смутил тот факт, что телеведущего сняли в обнимку с приятельницей после недавних слухов о разводе. Малахов прижимал к себе замужнюю Шелягову и выполнял довольно откровенные движения бедрами в танце. Виновница вечера была одета в золотое платье и выглядела по-настоящему роскошно.

Впрочем, это далеко не первый раз, когда Малахова уличили во флирте с другими. Ранее Наталье Шкулевой уже приходилось отшучиваться после подобных выходок мужа. Однако в этот раз супруга журналиста не стала комментировать его поведение.

30 мая 2023, 12:00
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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