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Вторник 16 мая

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Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка

Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка
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В Сети разгорелись споры о том, рекламировал ли ведущий стиральный порошок. Его реакция не заставила себя долго ждать.

Андрей Малахов – один из самых известных и узнаваемых телеведущих в стране. Неудивительно, что на просторах Интернета постоянно появляются новые слухи, связанные с шоуменом. С прошлого года публика активно обсуждает здоровье ведущего, подмечая даже мельчайшие изменения в его внешнем виде. А последние дни имя Малахова снова активно мелькает в Сети.

На этот раз общественность заговорила не о здоровье телеведущего, а о делах давно минувших лет. Пользователи Интернета массово вспомнили архивный рекламный ролик стирального порошка Tide и заявили, что отчетливо помнят на этих кадрах Андрея Малахова. По мнению многих, именно он произнес известную фразу "Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам". Однако загвоздка в том, что на самом деле воспользоваться порошком телезрителям предлагал актер Владимир Тишко.

Андрей Малахов не смог пройти мимо бурных обсуждений и посвятил этому новый пост в своем телеграм-канале. Ведущий сделал репост реального ролика с участием Тишко и иронично назвал происходящее "теорией заговора".

В следующем посте шоумен опубликовал комментарий пользовательницы, которая была уверена — именно Малахов снимался в завирусившемся ролике, пишет телеканал 360. "Не сошлись в цене. А они назло взяли двойника)", – подшутил на эту тему телеведущий.

16 мая 2023, 14:10
Андрей Малахов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram-канал Андрея Малахова✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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