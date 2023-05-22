Раздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой

Балерина в открытом наряде связалась с подписчиками из Кремля и упомянула уехавшую Примадонну.

Анастасия Волочкова часто предстает перед публикой в откровенных позах и смелых нарядах. Со стороны кажется, что 47-летней артистке чужды комплексы и стеснение. Накануне знаменитость в очередной раз удивила поклонников своим нескромным образом.

Звездная блондинка вышла на связь с фанатами из Кремлевского дворца. Балерина приехала в Кремль, чтобы выступить с блогером и певицей Татьяной Тузовой, и показала кадры из их общей гримерки. Перед камерой знаменитость блеснула практически в раздетом виде. Ее формы прикрывало лишь яркое боди, которое было частью сценического образа.

Демонстрируя свой наряд подписчикам, Анастасия Волочкова неожиданно заговорила об уехавшей из России Алле Пугачевой. Балерина вспомнила, что была в этой же гримерке, когда Примадонна пригласила ее на свой юбилейный спектакль.

"Знакомая гримерочка, мы ее сегодня с Танюшей Тузовой делим. А в ней я была, когда Алла Борисовна Пугачева меня приглашала для участия в своем юбилейном спектакле. Так приятно", – поделилась своими чувствами Волочкова.

Позже звезда поделилась кадрами с выступления и похвасталась, чем закончилось ее появление около Кремлевского дворца. На улице артистку буквально атаковали фанаты. Такое внимание стало для знаменитости неожиданностью, но она не смогла отказать верным поклонникам и уделила им несколько минут, пока ее ждал черный автомобиль.