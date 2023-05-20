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Суббота 20 мая

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"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата

"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата
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Анастасия Волочкова захотела продолжить старую-добрую традицию по повсеместному демонстрированию шпагата, однако опростоволосилась.

Где только Анастасия Волочкова не садилась на шпагат! Проще назвать места, страны и локации, где ее ноги оставались плотно сдвинуты.

Вот и накануне балерина оказалась, судя по интерьеру, в ресторане, где также пожелала проверить свою растяжку. То ли захотела немного побравировать физической формой, то ли – заставить воздух в помещении циркулировать активнее.

Однако, подошла она к этому процессу без должной концентрации, а в качестве опоры выбрала стул, который не выдержал всего напора танцовщицы. Результатом стало то, что задравшая ногу Анастасия Волочкова упала во время шпагата.

"Смотрите, мои золотые", – призвала к вниманию публики Анастасия, после чего с позором, как сочли некоторые, завалилась на бок.

К счастью, Анастасия Волочкова успела схватиться за второй стул, хоть спиной и врезалась в стену. К радости поклонников, вызвала у нее эта оплошность лишь приступ смеха, в котором ее поддержала и сидевшая рядом женщина.

Как оказалось, танцевальный номер станет изюминкой предстоящей свадьбы Михаила Логинова, с которым Анастасия Волочкова, по ее личному заявлению, поддерживала исключительно дружеские отношения в 2018 году.


20 мая 2023, 08:27
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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