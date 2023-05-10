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Святая: зачем россияне растапливают снег с могилы Жанны Фриске и пьют воду

Святая: зачем россияне растапливают снег с могилы Жанны Фриске и пьют воду
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Люди не боятся умереть от трупного яда Жанны Фриске.

Российская певица Жанна Фриске скоропостижно скончалась в 2015 году спустя время после рождения единственного сына Платона. Глиобластому у певицы выявили еще во время беременности. Артистка больше года боролась с раком, но недуг оказался агрессивным, и любимица миллионов россиян ушла. Хотя семья артистки не скрывала диагноз звезды, смерть Жанны Фриске стала сильным ударом для ее поклонников.

Толпы фанатов до сих пор устраивают паломничества к ее могиле на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе и осыпают место захоронения Жанны Фриске цветами, свечами и игрушками.

По словам охранников кладбища, люди постоянно идут к могиле Жанны Фриске. Могила певицы видна издалека, ее можно заметить по характерной серой арке и памятнику, возвышающемуся над надгробием. Статуя выполнена из бронзы и представляет из себя образ самой Фриске.

Как выяснилось, к могиле Жанны Фриске идут не только почтить ее память, но и попросить личного счастья. Отчаявшиеся встретить свою любовь мужчины и женщины верят, что Фриске даст им надежду на личное счастье. Фактически люди делают из певицы народную святую и даже берут снег с ее могилы зимой. Судя по всему, они растапливают его и употребляют в пищу...

10 мая 2023, 09:20
Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Экспресс-газета"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как растет сын Жанны Фриске

Море, папа и Платон.
Дмитрий возит сына на горнолыжные курорты.
Хорошо, когда папа такой фантазер!
Шепелев в сыне души не чает.
Дмитрий носит Платона на руках во всех смыслах.
Мужской разговор.
Платон рано научился стоять на коньках.
Путешествие в страну легенд и мифов.

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