Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью

Красавица Ольга Орлова снялась в интересной позе.

Любимая певица многих россиян и ведущая шоу "Дом-2" берет от жизни все. На пятом десятке лет она вышла замуж и родила дочь, и при этом неплохо сохранилась. Звезда оттачивает фигуру до совершенства и не забывает этим хвастаться. На днях Ольга Орлова выложила в соцсетях фото без трусов и продемонстрировала ягодицы.

Она сверкнула голым задом в окружении раскидистых зеленых пальм. Показав в кадре пышную растительность курорта, Ольга Орлова приоткрыла ворота в "рай" для тех, кто соскучился по отдыху в теплом климате.



Вероятно, артистка рассчитывала на пламенные комплименты поклонников. Но далеко не все оценили откровенную съемку раскрепощенной знаменитости. В телеграм-канале "Дни.ру" появились комментарии людей, которых Ольга Орлова возмутила и даже разозлила своей пятой точкой.

"Она забыла, сколько ей лет. Да это старческий склероз. Надоело смотреть на фотошоп..." — выразилась подписчица о ведущей шоу "Дом-2".

Некоторые заступились за 45-летнюю диву, отметили ее роскошную внешность, ну и без зависти тоже не обошлось. Все-таки молодость с возрастом проходит, а Ольга Орлова по-прежнему держит марку и не собирается стареть. Всем бы так выглядеть в ее годы!