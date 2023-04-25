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Вторник 25 апреля

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"Полюбил всех остальных": родившая для себя Орлова устроила скандал пустившемуся вразнос мужу

"Полюбил всех остальных": родившая для себя Орлова устроила скандал пустившемуся вразнос мужу
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Ольга Орлова призналась в происходящем дома.

Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова откровенно поговорила с подписчиками в своем аккаунте и терепеливо ответила на каверзные вопросы. В ходе такого общения выяснилось много нового и интересного о личной жизни звезды.

Ольгу Орлову упрекнули в том, что она якобы мало уделяет дочери внимание и постоянно встречается с подругами и бегает по салонам. На это Орлова возразила и отметила, что она пока мало показыват поклонникам дочь Аню, поэтому сложилось такое впечатление.

Что касается характера нового мужа Ольги Орловой, то по ее признанию, он очень добрый, гораздо добрее ее самой. "Валера намного добрее меня, я в отличие от него и поскандалить могу", – отметила бывшая солистка "Блестящих".

Несмотря на такую любвеобильность, муж певицы Валерий на момент начала их отношений не любил ее домочадцев. Сначала он полюбил артистку, а потом уже пустился вразнос и полюбил "всех остальных". Впрочем, выбора у него не было, так как Орлова на тот момент уже жила с кучей домашних животных.

Напомним, до рождения дочери Ольга Орлова и ее муж прошли множество обследований и пережили несколько неудачных попыток, прежде чем снова обрести радость появления ребенка. У певицы до этого была замершая беременность. Несмотря на то, что каждая женщина все же в первую очередь рожает ребенка для себя, муж Валерий как никогда заботится о ней и своей дочке. Иногда Ольга Орлова отлучается из дома по делам, и тогда Валерий берет на себя весь груз ответственности и заботу о новорожденной.

25 апреля 2023, 10:00
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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