"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места

Родившая после 40 лет Ольга Орлова не знала, что ее ждет.

Вот только недавно экс-солистка "Блестящих" буквально светилась от счастья. В ее жизнь пришло долгожданное чудо – дочка Анна. Каждый день поклонники наблюдали широкую улыбку звезды, ставшей матерью во второй раз. Однако все изменилось в одночасье, потому что в дом Ольги Орловой после родов пришла беда.

Всем известно, что ребенок – не единственный член семьи, о котором заботится ведущая "Дома-2". У нее еще живет целый зверинец: собаки и кошечка Соня, которая появилась сравнительно недавно. Питомец – еще совсем малыш, на долю которого выпали тяжелые испытания.

На прошлой неделе животное внезапно стало чувствовать себя плохо. Ольга Орлова пожаловалась поклонникам на то, что у Сони рвота с кровью, а также полное отсутствие аппетита. Артистка забила тревогу и экстренно отправила кошечку в больницу. Там ей становилось хуже, а врачи предполагали панкреатит. Однако все оказалось намного страшнее. Певица узнала о неизлечимой болезни малышки.

"Врожденное заболевание синдром Аддисона. Гормоны пожизненно, пока не откажут надпочечники. Жизнь будет недолгой", – сообщила фанатам звезда.

Теперь она не находит себе места и сильно переживает за своего питомца. Артистка буквально выжата как лимон. Вчера она вернулась домой и рухнула в кровать из-за отсутствия сил.

"Перенервничала из-за Сони очень сильно. И дальше, видимо, будет непросто", — Приводит слова Ольги Орловой Пятый канал.

