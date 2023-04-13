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Четверг 13 апреля

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"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом

"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом
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Ольга Орлова не находит себе места.

Начало этого года для звезды "Дома-2" обернулось настоящим счастьем! Блондинка в 45 лет стала мамой во второй раз и родила на свет дочь, которой дали имя Анна. Теперь экс-солистка "Блестящих" делится с поклонниками подробностями своих материнских будней, полных, как правило, радостных хлопот. Однако накануне Ольга Орлова сообщила фанатам грустную новость.

Как оказалось, на нее навалилась куча проблем, связанная со здоровьем домочадцев. Стоит напомнить, что помимо мужа и дочери с ней под одной крышей живут собаки и кошки. Так вот, у одного из псов обострились проблемы с гастритом, а ее еще совсем маленькую кошку вообще увезли в больницу с опасным диагнозом.

Перед госпитализацией Ольга Орлова заметила очень пугающие симптомы.

"Соня заболела. Отказ от еды, тошнит кровью", – сообщила поклонникам теледива.

В итоге врачи в ветклинике приняли решение оставить малышку в стационаре, потому что заподозрили панкреатит. К несчастью, предположения подтвердились. Теперь питомец экс-солистки "Блестящих" проходит лечение, а также сдает анализы. Ну, а сама Ольга Орлова не находит себе места: находясь на работе, она продолжает думать о состоянии своей любимой кошки и надеется, что все будет хорошо.

13 апреля 2023, 16:00
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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