Забрали: Семья раскрывшей правду о сурмаме Орловой потеряла новорожденную дочь

Ольга Орлова раскрыла подробности.

Звезда родила в 45 лет, что у многих из-за возраста не укладывается в голове. Поэтому вокруг ее важного события как коршуны вились сплетники. Ольгу Орлову пытались уличить в том, что ребенка на самом деле вынашивает суррогатная мать, а сама она носит накладной живот.

После родов артистка разместила в микроблоге фото из больничной палаты с малюткой на руках, однако это не успокоило неверующую публику. Певица продолжает получать сообщения о том, что она разыграла спектакль и обвела народ вокруг пальца. Но она уже, кажется, привыкла и к ситуации относится с юмором.

Так, недавно Ольга Орлова раскрыла правду о сурмаме, разместив микроблоге в ответ на очередной компрометирующий вопрос шутку. "А вашего сына тоже рожала суррогатная мать?", – спросили пользователи.

"Естественно! От накладного мужа", – отшутилась она, дав понять, что посторонние женщины в появлении на свет обоих детей не участвовали.

Как бы там ни было, семья у артистки теперь огромная. В состав звездной четы входят и собаки, которых у нее четверо! К ним она относится как к полноценным членам семьи. И они, кажется, больше всех переживают за дочь, ведь не отходят от нее ни на шаг. Вчера артистка показала трогательные кадры: на них изображена пушистая семья, которая потеряла новорожденного ребенка. Анюту забрали на прогулку, а питомцы высматривали ее в окно.

"Вернули наконец-то", – подписала Ольга Орлова снимок, на котором собаки стоят у кроватки и рассматривают малышку.