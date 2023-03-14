"Не похожи": Разыгравшая роды Орлова откровенно о родстве с малышкой

Орлова не может молчать.

Когда экс-солистка "Блестящих" сообщила, что беременна, в шоке оказались многие россияне. Ведь рожать второго ребенка она решила в довольно взрослом, по меркам некоторых, возрасте. Неудивительно, что интересное положение артистки поросло слухами. Ольгу Орлову стали обвинять в подлой лжи: мол, вынашивает она ребенка не сама, живот накладной, а рожать будет суррогатная мать.

Сразу после появления малышки на свет телеведущая опубликовала в профиле снимок из больничной палаты и рассказала, что ей провели кесарево сечение. Это вроде бы должно было успокоить неверующий народ, но обвинения во вранье начались с новой силой. Звезда "Дома-2" как-то раз выкладывала сообщения, которые получает. В одном из них ее уличили в том, что она разыграла собственные роды.

"Зачем этот спектакль? И палату оборудовала в павильоне для съемок треша", – критиковали Ольгу Орлову пользователи.

Но среди поклонников певицы все же есть люди, которые верят в реальность происходящего и время от времени интересуются малышкой, задавая блондинке вопросы. Недавно у нее спросили, на кого похожа новорожденная Анюта. Она в ответ откровенно высказалась о родстве малышки, отметив, что она – вылитый папа в детстве.

"Кстати, как и мой сын (старший ребенок от другого брака – Прим.Ред.)... Дети на меня не похожи", – с иронией отметила Ольга Орлова.