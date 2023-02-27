"С дикой болью": у родившей в 45 лет Орловой разрыв костей

Последствия беременности Ольги Орловой оказались страшными.

Жизнь 45-летней Ольги Орловой наполнилась новым смыслом. Буквально три недели назад певица и телеведущая стала мамой во второй раз. У Ольги и ее супруга Валерия родилась дочка, которую назвали Аней. Орлова признавалась, что для нее было важно выбрать простое, но в то же время красивое имя.

В социальной сети Ольга делится своим опытом рождения ребенка и восстановлением после кесарева. Оказалось, что тело женщины восстанавливается быстро, но достаточно болезненно. Так, экс-солистка блестящих уже почти вернулась в добеременный вес. Ей осталось скинуть 3-4 килограмма. Но подкралась другая проблема, о которой многие даже не слышали.

По словам Ольги Орловой, во время беременности у нее разошлись ребра. Такой разрыв между костями — явление редкое. Сама звезда ранее не знала о возможном последствии, но, к сожалению, теперь на себе испытывает все "прелести" восстановления.

"Теперь сходятся обратно с дикой болью. К сожалению, редко, но бывает", — написала Ольга Орлова.

Пока ведущая "Дома-2" не показывает лицо девочки, закрывая по возможности девочку рукой. Поклонники уже ждут первой фотографии маленькой дочери Орловой.