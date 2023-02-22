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"Не стоит": 45-летняя Орлова раскрыла проблемы в постели после рождения дочери

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Орлова не знает, что делать.

В жизни экс-солистки "Блестящих" произошло поистине радостное событие: в 45 лет она стала мамой во второй раз! Правда, ее беременность сопровождалась кучей слухов: сплетники подозревали ее в том, что ребенка она вынашивает не сама, а интересное положение имитирует накладным пузом. В общем, все девять месяцев Ольге Орловой приходилось отбиваться от обвинений в социальных сетях.

После появления на свет дочери звезда "Дома-2" разместила фотографию из палаты с малышкой на руках. Но даже это не остановило неверующих людей, ведь они продолжают искать новые "доказательства" ее обмана. Конечно, все эти обвинения жутко бесят знаменитую блондинку, но даже после рождения наследницы не перестала общаться с поклонниками и отвечать на их вопросы.

Большую часть пользователей, ожидаемо, интересуют подробности ее родов и воспитания крохи Ани. Но иногда артистке поступают довольно необычные вопросы. Например, вчера Ольга Орлова раскрыла проблемы в постели одного из пользователей, отвечая ему.

"Что делать, если у меня не стоит? Как быть?" – написал свой вопрос некий мужчина.

Теледиву это послание явно удивило, ведь в подобных темах она точно не эксперт.

"Тут-то я уже не знаю чем помочь. Могу только посочувствовать", – написала в своем микроблоге Ольга Орлова.

22 февраля 2023, 08:00
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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