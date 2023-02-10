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"У меня же работа": доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша

Только что родившая Ольга Орлова уже знает планы на будущее.
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Ставшая на днях мамой второй раз Ольга Орлова уже показала несколько кадров с малышкой. Новорожденную девочку назвали Аней, так как женщина хотела простое имя, сочетающееся с отчеством Валерьевна. Старшего сына Орловой зовут Артем, он старше своей сестренки на 20 лет.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Буквально за неделю до родов Ольга пришла на интервью в ютуб-шоу "Алена, блин!", где вместе с ведущей поделилась всеми новостями. Гостья рассказала и об накладном животе, который она якобы носила, и о родах в 45 лет, и о выходе на работу после. Кстати, именно за эту деталь зацепились многие зрители.

Все дело в том, что Ольга Орлова готовится оставить малыша уже через пару недель. Ведущая телепроекта "Дом-2" отправится на съемочную площадку для записи нескольких сюжетов. По словам Ольги, это никак не скажется на здоровье и состоянии новорожденной.

"У меня же работа не двенадцать часов в день", — рассуждает новоиспеченная мамочка.

Поклонники переживают, как Ольга будет справляться с гормонами после родов. Уже сейчас каждая новость дается ей намного тяжелее. В своем микроблоге она поделилась жуткой историей про животных. Доведенная до слез Ольга Орлова просила подписчиков помочь бедным собачкам.

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2023, 14:40 Источник: YouTube канал "Super" ✓ Надежный источник
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