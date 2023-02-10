"Насильно": разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске

На днях 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В одной из московских клиник на свет появилась девочка, которую родители назвали Аней. Первые фотографии новорожденной уже появились в социальной сети.
Пока Орлова восстанавливается после родов, на ютуб вышло новое интервью с ее участием. На шоу "Алена, блин!" вместе с ведущей они обсудили и беременность, и слухи про накладной живот. Не обошли стороной женщины и тему сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Ольга и Жанны были близкими подругами.
Недавно отец Жанны Фриске заявил, что звезда "Блестящих" хотела бы, чтобы ее сына воспитывала крестная мама мальчика — Ольга Орлова. На интервью она высказалась о правах на Платона Фриске. В Сети уже начали ползти слухи о новом скандале.
Вопреки всему, Ольга заявила, что Дмитрий прекрасный отец, который отлично заботится о своем сыне. К сожалению, отец мальчика не дает ему видеться ни с родителями Фриске, ни с бывшими коллегами. Но Орлова готова подождать, пока Платону исполнится 18 лет, и он сам решит, с кем общаться.
"Никто насильно свое присутствие не может ему навязать. Мы ждем. Я лично жду", — поделилась Ольга Орлова.