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Шоу-бизнес
Не то сын, не то дочь: забеременевшая Фриске предъявила бесполый зародыш из матки

Не то сын, не то дочь: забеременевшая Фриске предъявила бесполый зародыш из матки

Беременность Наталии Фриске – мастера перманентного макияжа, который делает пудровые брови и губы, – обсуждает вся страна. Судя по ажиотажу, не рожал никто до и вряд ли будет после.
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Сестра покойной Жанны Фриске убеждена: миллионы людей умилились и прослезлись от счастья, узнав про скорое рождение этого ребенка. "Желтая" пресса, правда, испортила грандиозный сюрприз народу России, который готовила Наталия. Вездесущие журналисты выдали информацию о беременности Фриске раньше, чем была готова ее романтическая фотосессия с огромным голым животом.

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 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

А теперь, когда скрывать интересное положение больше нет смысла, Наталия Фриске решила поделиться с общественностью всем самым сокровенным. Например, она на своей странице в "Инстаграм" опубликовала несколько тест-полосок на беременность. Принцип их действия основан на методе качественного определения гормона беременности — хорионического гонадотропина человека. Полоски эти помещаются под струю мочи и через несколько минут при помощи проявляющихся линий показывают наличие беременности. Наталия Фриске, судя по всему, хотела 100-процентной уверенности, поэтому пользовалась полосками разных систем.

Фото: www.instagram.com /stories / friske_natalia

Напомним, сестра Жанны уже пыталась стать мамой. "Когда умерла сестра, Наталья уже была беременна, и все события приняла близко к сердцу, из-за чего и случилась трагедия — она потеряла ребенка", – рассказал в эфире НТВ ее отец.

Теперь же все идет по плану. И в подтверждение этого Наталия Фриске опубликовала сделанный при помощи УЗИ снимок еще бесполого зародыша из матки. Дело в том, что половые органы у эмбриона начинают развиваться на 11-й неделе. Но на начальном этапе формирование пениса у мальчика слабо выражено, поэтому его можно заметить только на 13-й неделе. А пока трудно понять, сын будет или дочь.

Фото: www.instagram.com /stories / friske_natalia

Судя по поставленной на снимке УЗИ дате, сделан он был 1 сентября 2021 года, когда срок беременности Наталии составлял, по всей вероятности, 7 недель и 5 дней. В это время рост будущего малыша достигает 6-7 миллиметров, весит он около 2 граммов.

Этой важной для нас информацией счастливая Наталия тоже откровенно поделилась с поклонниками. И теперь все заинтересованные могут сами подсчитать. когда же Фриске родит.

Считается, что беременность человека длится около 40 недель, или 280 дней. Получается, что Наталия Фриске зачала ребенка примерно 21 августа 2021 года. И рожать ей, ориентировочно, в последних числах мая. Вот будет праздник!

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 08:11 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Год без Жанны Фриске

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