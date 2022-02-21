Потерявшая ребенка Фриске отправилась в приют

Вот-вот сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья родит ребенка. Новость о своей беременности она преподнесла поклонникам, когда достигла уже внушительного срока, так как раньше боялась сплетен и лишних обсуждений. Но все же без этого не обошлось. Что поделать – внимание к звездной семье после смерти Жанны Фриске не пропадает.
Несмотря на внушительный срок беременности, Наталья Фриске ведет активный образ жизни и пристально следит за тем, кто и что о ней пишет. Недавно сестра Жанны Фриске решила совершить благое дело. Вместе с мамой она наведалась в приют для мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. О визите в учреждение сестра бывшей солистки "Блестящих" рассказала в своем "Инстаграм".
Наталья и Ольга Владимировна привезли подарки будущим мамам, которые живут в приюте, а также пообщались с ними. Некоторые трудные истории до слез растрогали Наталью Фриске.
Напомним, как недавно выяснилось, это уже вторая беременность Натальи Фриске. Первая трагически оборвалась после смерти Жанны, тогда организм Натальи Фриске не справился со стрессом, и она потеряла ребенка. О беде недавно рассказал в эфире НТВ отец звездных сестер Владимир Фриске.