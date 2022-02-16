"В конце марта": счастливый отец заговорил о родах замеченной в центре ЭКО сестры Фриске

После появления слухов о беременности 35-летняя Наталья Фриске и ее появлении в центре ЭКО никаких комментариев, подтверждающих или опровергающих эту информацию, не поступало.
Родственники ушедшей из жизни певицы тоже хранили молчание, однако накануне его прервал глава семейства Владимир Фриске, решив ответить на вопросы журналистов. Мужчина взял трубку в приподнятом настроении и дал весьма спорные комментарии по поводу беременности и родах его младшей наследницы. При этом подтверждать или отвергать тот факт, что у него может в скором времени появиться второй внук, он не стал. Но из его уст прозвучала фраза, которая дает повод думать, что это все-таки может оказаться правдой.
"Говорят, что беременна? Ладно, хорошо, позвоните где-нибудь в конце марта", – произнес счастливым голосом отец ныне покойной певицы.
Стоит отметить, что беременность Натальи – не единственное, что вызывает интерес у поклонников семейства Фриске. После появления новости, народ стал гадать, если это правда, кто мог стать отцом малыша. Среди основных версий – бывший солист группы "Турбомода".
К слову, напомним, что Жанна Фриске в свое время прибегла к процедуре ЭКО. Писали, что именно она спровоцировала опухоль мозга. В итоге в возрасте 40 лет певица ушла из жизни.