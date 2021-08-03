"Редкостное хамло": сын Карцева раскритиковал семью Боярского

В частности, Павел Кассинский негативно относится к семье Михаила Боярского. Он заявил, что актер – "редкостное хамло", а его дочь плохая артистка.
Сын Карцева признался, что подозрительно относится ко всей звездной семье и считает ее членов мутными людьми. Как певца же Михаила Боярского он вовсе не воспринимает. Даже то, что фильм "Три мушкетера" любим несколькими поколениями россиян, его не убеждает в том, что Боярский хороший актер.
Кассинский убежден, что в Советском Союзе снимали "барахло". Обрушился он и на последние фильмы знаменитого режиссера Эльдара Рязанова. Артист уверен, что главным всегда был театр, а кино – всего лишь халтура, дающая артистам возможность зарабатывать хорошие деньги.
Он отметил, что и певцов достойных сегодня не осталось. Великими звезда театра и кино считает Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и Дмитрия Хворостовского. А вот Льва Лещенко и Юрия Лозу он к таковым не причисляет. Сергея Гармаша Павел Кассинский и вовсе поднял на смех, припомнив ему съемки в рекламе банка.
Современную музыку сын Романа Карцева не уважает. Он заявил, что на эстраде остались одни певцы с "погонялами". В пример актер привел Моргенштерна. Прошелся артист и по нынешнему телевидению. Кассинский убежден, что ничего из разных ток-шоу полезного узнать нельзя.
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