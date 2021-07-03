Дружбе конец: Орлова свела счеты с лицемерной Бузовой

Ольга Орлова отреагировала на скандальную выходку экс-ведущей шоу "Дом-2". Ольга Бузова показала истинное лицо.

"Мои люди всегда со мной", — эта любимая фраза Ольги Бузовой оказалась лишь фальшивой приманкой. Поющая телеведущая с легкостью плюнула на товарищей, с которыми шла рука об руку много лет. После ухода с шоу "Дом-2" знаменитость отписалась в "Инстаграм" от бывших коллег, хотя до этого легко и непринужденно улыбалась им в лицо. Как писали Дни.ру, поступок Ольги Бузовой взбесил Влада Кадони. Теперь же очередь ответить на лицемерный укол звезды дошла до Ольги Орловой.

У светской львицы спросили, как она относится к дерзкой выходке Ольги Бузовой. Зрители шоу "Дом-2" не чувствовали напряжения между теледивами, поэтому от ворот поворот Бузовой стал для них настоящим сюрпризом. "Это ее выбор. Я в принятии", — объявила Ольга Орлова о нашумевшем предательстве. Звезда воздержалась от грязного выяснения отношений и не стала убиваться из-за чужого решения.

Напомним, уход из шоу "Дом-2" Ольга Бузова ознаменовала, как новый жизненный этап. Когда проект стали транслировать на канале "Ю", теледива осталась на "ТНТ" и пустилась в свободное плавание. Сейчас знаменитость находится на съемках шоу, которое не связано с любовью и построением отношений. Проект посвящен выживанию известных персон в диких условиях. Его рабочее название "Звезды в Африке".

