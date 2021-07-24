Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Суббота
24 июля
Лента новостей
18:36
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
18:01
Озвучены спорные данные о смерти Фриске: слова отца певицы поставили под сомнение
17:46
Манукян вывез за периметр всех одиноких участниц шоу "Дом-2"
17:19
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала
16:54
У самоуверенного Бурунова произошла стычка с родителями: Страшные вещи
16:33
Вот это поворот: Дочь от первого брака переехала жить к Тарасову
16:03
Бывшая жена показала лицо сына Пьехи после избиения
15:38
Лукашенко ответил Евросоюзу на санкции мигрантами
14:06
Депутат Рады Камельчук рассказал о способе спасти украинскую ГТС
13:50
Вывалившая обвисшую грудь Королева вызвала омерзение: Как у бабушки
13:49
Так делают взрослые мужики: Кудрявцева показала дочь за необычным занятием
13:36
Копия беременной Арзамасовой повергла народ в шок
13:19
Подальше друг от друга: Билан и Лазарев не могут спокойно работать вместе
13:05
Отощавший Шура сделал заявление после слухов о рецидиве рака
12:29
Перенесшего тяжелую операцию Антонова спасают малыши
12:27
Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!
12:27
"Это элементы великой игры": экс-депутат Рады уверен, что Зеленскому все сойдет с рук
12:12
Жуткие кадры с почерневшим лицом Баскова поставили на уши россиян
11:12
Газманов неожиданно лег под нож: Опухоль на лице
10:53
Резко постаревшего Галкина упрекнули во лжи
08:34
"Это бандитское окружение!": умирающую певицу МакSим втянули в грязный скандал
06:23
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
04:28
К чему снятся грибы
02:06
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 24 июля
00:14
"Не далеко до глубокой депрессии": Даню Милохина срочно отправляют к психологу
00:10
"Какой-то транс": народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров
21:51
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
21:33
В Москве мужчина получил огнестрельное ранение во время драки возле магазина
21:19
Политолог Сергиенко: Берлин заставит Зеленского мечтать о свержении
21:06
На востоке Москвы деревья упали на жилой дом
20:54
Меган Маркл и принцу Гарри грозят суды с влиятельным родственником: Нужно отдать детей
20:28
Ставшая бабушкой Фандера разгуливала по улице без штанов
20:15
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
20:12
Слуцкая в подвенечном платье восхитила россиян
19:29
В Москве приезжая продала своего ребенка за 300 тысяч
18:56
Разрыв связок: покалеченная Асмус предстала на костылях
18:38
Шары, цветы и подколы мужа: Как звезду "Дома-2" встретили из роддома
18:24
В Подмосковье завели уголовное дело в отношении выгнавшей детей на улицу женщины
18:22
Полуголый 73-летний Винокур показал редкие кадры
18:12
Политолог Болкунец: В Белоруссии вводится монархия
18:04
Деревянко, Акиньшина и Михалкова: эксклюзивные кадры с площадки "Беспринципных"
17:48
"Сколько проходило?": Подольская рассказала об ужасной травме
17:40
Оголившая грудь Леди Гага пошалила в бассейне
17:16
"У тебя гнилое сердце": влипшую в скандал Навку жестоко затравили
17:02
"Захлебнутся собственной кровью!": скандал с Запашными набирает обороты
16:59
Актер Шон Пенн бойкотирует съемки из-за непривитых от COVID-19 коллег
16:38
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показали чувства на публике через 17 лет после расставания
16:34
Сенатор Рязанский: не все работающие пенсионеры нуждаются в индексации выплат
16:17
"Вы в себе вообще?": ошалевшая из-за разодранных туфель жена Эрнста разнесла ЦУМ
16:16
Отчаявшаяся Дудина чуть не заколола Руденко ножницами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи
"Фу, противно смотреть на эти потуги": бьющийся в конвульсиях полуголый Тарзан вызвал оторопь
"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву
Новые санкции и смещение Лукашенко: что делала Тихановская в США
"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян
"Самое тяжелое в моей жизни": оставшаяся без сына Максакова взвыла из-за несправедливости
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Озвучены спорные данные о смерти Фриске: слова отца певицы поставили под сомнение

Озвучены спорные данные о смерти Фриске: слова отца певицы поставили под сомнение

Жанна Фриске умерла шесть лет назад, однако споры о том, что же привело к столь трагическому исходу, до сих пор не прекращаются.
прочитано 1389 раз

Не секрет, что причиной смерти Жанны Фриске является опухоль головного мозга, но почему эта проблема коснулась артистку, точно неизвестно. Отец певицы Владимир Борисович отмечал, что его дочь, мечтавшая забеременеть, никогда не прибегала к процедуре ЭКО. Однако это заявление не прекратило слухи о том, что именно попытки искусственного оплодотворения привели к глиобластоме.

ПО ТЕМЕ

"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число

"Очень похож": возлюбленного Натальи Фриске сравнили с Шепелевым

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Недавно экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно во время прямого эфира в "Инстаграм" с уверенностью сказала, что Фриске воспользовалась процедурой ЭКО. Неясно, почему звезда телестройки убеждена, что Владимир Борисович говорит неправду. Можно предположить, что Черно, которая уже давно находится в шоу-бизнесе, узнала информацию от знакомого с окружением Жанны человека.

Также Саша считает, что нельзя прибегать к ЭКО, поскольку это опасно для здоровья. Тем, кто не может забеременеть, звезда советует жить без родных детей или взять ребенка из детского дома. "Нельзя играть с этим", – высказалась экс-участница "Дома-2" об искусственном оплодотворении.

Напомним, ранее сестра Жанны Фриске показала редкие кадры покойной артистки. Наталья сделала трогательную публикацию в "Инстаграм" в день рождения исполнительницы хита "Малинки".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 18:01 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жуткие кадры с почерневшим лицом Баскова поставили на уши россиян

Народ в шоке
Шоу-бизнес

Так делают взрослые мужики: Кудрявцева показала дочь за необычным занятием

Поклонники удивились
Шоу-бизнес

Резко постаревшего Галкина упрекнули во лжи

Юморист снял новое видео

Шоу-бизнес

Подальше друг от друга: Билан и Лазарев не могут спокойно работать вместе

В чем же дело?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+