Озвучены спорные данные о смерти Фриске: слова отца певицы поставили под сомнение

Не секрет, что причиной смерти Жанны Фриске является опухоль головного мозга, но почему эта проблема коснулась артистку, точно неизвестно. Отец певицы Владимир Борисович отмечал, что его дочь, мечтавшая забеременеть, никогда не прибегала к процедуре ЭКО. Однако это заявление не прекратило слухи о том, что именно попытки искусственного оплодотворения привели к глиобластоме.
Недавно экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно во время прямого эфира в "Инстаграм" с уверенностью сказала, что Фриске воспользовалась процедурой ЭКО. Неясно, почему звезда телестройки убеждена, что Владимир Борисович говорит неправду. Можно предположить, что Черно, которая уже давно находится в шоу-бизнесе, узнала информацию от знакомого с окружением Жанны человека.
Также Саша считает, что нельзя прибегать к ЭКО, поскольку это опасно для здоровья. Тем, кто не может забеременеть, звезда советует жить без родных детей или взять ребенка из детского дома. "Нельзя играть с этим", – высказалась экс-участница "Дома-2" об искусственном оплодотворении.
Напомним, ранее сестра Жанны Фриске показала редкие кадры покойной артистки. Наталья сделала трогательную публикацию в "Инстаграм" в день рождения исполнительницы хита "Малинки".
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Кто занимается саморазвитием?
Муж стал странно себя вести