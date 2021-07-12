"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число

Поступок Дмитрия Шепелева возмутил россиян. Шоумен пренебрег значением Жанны Фриске.

На российской эстраде Жанне Фриске выделялась и красотой, и талантом. Поначалу никто не ожидал, что смертельный недуг уничтожит ее без надежды на восстановление. Певице 8 июля 2021 года могло бы исполниться 47 лет. Хотя память о ней до сих пор жива в сердцах людей, Дмитрий Шепелев охотно от нее отказался. В день рождения покойной супруги мужчина не стал писать душевных фраз о звезде и предаваться воспоминаниям. Зато свою нынешнюю избранницу Екатерину он успевает публично нахваливать изо дня в день.

В свежей публикации для "Инстаграм" Дмитрий Шепелев оставил в адрес возлюбленной массу комплиментов и объявил, что гордится ей. Он поделился в блоге фотографией Екатерины и сообщил, что на днях веселился с ней на празднике. Народ решил, что шоумен предал память о Жанне Фриске и бросился бранить его в комментариях.

"Обесценивает ее существование в его жизни, а она ему сына подарила ценой своего здоровья", "Дмитрий, конечно же, ничтожество, самолюбие в нем зашкаливает", "А зачем вы подчеркнули, что она прекрасная мама для вашего новорожденного малыша, а как же Платон?" — начали писать всполошенные россияне. Вопреки ожиданиям, Дмитрий Шепелев не стал оправдываться. Видимо, страницу жизни с Жанной Фриске он закрыл раз и навсегда.