Возбужденный голыми девушками Шепелев получил нагоняй от жены: Ай-яй-яй

Знаменитый шоумен Дмитрий Шепелев не перестает хвастаться красавицей-женой. Екатерина прочно приковала его к себе, заставив забыть о Жанне Фриске. Недавно женщина родила сына Тихона и погрузилась в заботы о малыше. Пока супруга занята бытом и ребенком, Дмитрий Шепелев окунулся в искусство. Внимание телеведущего пало на эротические фотографии с обнаженными девушками. Все бы ничего, но он поделился в инстаграм-истории одним из таких снимков и поплатился за это.
Екатерина выразила недовольство тем, что ее дорогой супруг получает удовольствие от обнаженных тел других представительниц женского пола, и провела с ним разъяснительную беседу. К слову, поклонники Дмитрия Шепелева решили, что на пикантном снимке его жена, а не посторонняя модель.
В итоге мужчине пришлось объяснять подписчикам, что в его блоге делает снимок голой девицы и кто его сделал. Оказалось, что Дмитрий Шепелев любуется кадрами белорусского фотографа Юрия Трескова. "Я люблю его работы", — без стеснения сообщил телеведущий.
Напомним, Дмитрия Шепелева раскритиковали в Сети за то, что он не сделал в "Инстаграм" пост о Жанне Фриске в ее день рождения. Мужчину назвали "ничтожеством" и подчеркнули, что он предал память покойной звезды.
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