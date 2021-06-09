"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь

Дмитрий Шепелев показал, как он счастлив со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

38-летний телеведущий поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта очень трогательным постом. Мужчина признался, как ценны для него те моменты, когда дети, наконец, ложатся спать, и он остается со своей любимой женщиной – Екатериной Тулуповой. После захода солнца у родителей остается еще несколько часов настоящего счастья вдвоем. Дмитрий Шепелев посетовал лишь на будильник, который все равно зазвонит в 6:20 и который никак не отменишь.

В подкрепление своих слов бывший избранник Жанны Фриске опубликовал несколько фото со своей новой возлюбленной – на снимках пара едет в машине, смеется и выглядит очень счастливой. Подписчики Шепелева признались, что им очень приятно смотреть на новую семью телеведущего, и даже попросили его почаще публиковать такие фото, которые буквально греют душу.

Напомним, что в семье Дмитрия Шепелева теперь трое детей. В апреле этого года у влюбленных родился общий сын, которого назвали Тихоном. Дети требуют от них много внимания и заботы, но после отбоя молодые родители все же находят время для себя.

А буквально на днях стало известно, что Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске и теперь может распоряжаться долей сына Платона в квартире покойной певицы.