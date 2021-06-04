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Шоу-бизнес
Шепелев готов продать память о Фриске во имя новой жены

Шепелев готов продать память о Фриске во имя новой жены

Накануне стало известно о том, что Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске.
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Предметом спора стала квартира покойной певицы. Одной третью апартаментов недалеко от центра Москвы владеет не сам артист, а его сын Платон, рожденный в союзе с певицей. Как официальный опекун Дмитрий Шепелев может распоряжаться собственностью мальчика до наступления его совершеннолетия.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

После смерти артистки от рака апартаменты должны были уйти в счет долгов перед "Русфондом", который собирал деньги на лечение. Чтобы оставить квартиру в собственности, Владимир Фриске продал дом и машину. Он мечтает, чтобы апартаменты впоследствии достались Платону.

Судя по всему, у Дмитрий Шепелева другие планы. Ранее он уведомил семью покойной супруги о том, что намерен продать долю сына. Скорее всего, деньги от продажи собственности ребенка пойдут на обустройство нового дома, который он недавно приобрел для своей новой семьи. Напомним, весной у телеведущего и его спутницы Екатерины Тулуповой родился общий ребенок.

В Сети недоумевают: неужели Дмитрий Шепелев готов продать память о матери своего сына ради новой жены? Поклонники Жанны Фриске считают, что телеведущий никогда ее и не любил. Стоит отметить, что некоторые друзья певицы рассказывают об отношениях артиста и уже больной звезды страшные вещи. Якобы мужчина унижал сильно располневшую Фриске и тяготился ее проблемами. Впрочем, доподлинно об этом ничего не известно.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 17:14 Источник: Popcake ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

Гость640640
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Гость767127
Подонок! Был и остался альфонсом и вором!
Какое отношение он имеет к квартире матери Платона, чтоб продавать ее и решать свои финансово-семейне проблемы?!
Семейство -ВРИ-ворюги ,не надо было воровать деньги Русфонда-не пришлось бы продавать Жанны дом и машину!Вы еще осмеливаетесь открывать рот на Шепелева и внука,совсем стыд потеряли-изгои!Вы же своей копеички не потратили на лечение дочери и на воспитание внука! Побойтесь Бога-ворюги! Как же вам хочется ,чтобы Платон жил в интернате,как Жанна,и чтобы Шепелев был безработным-вот бы вам была большая радость!!! Думаете на ворованные ремонт сделаете и будите жить 100лет-не получится! Все рухнет в самый неожиданный момент! Не злорадствуйте вы свое получите!!!!!
*
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А при чем здесь " продал память жены " ? Вы думаете о чем пишите ?
Гость768954
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Гость767127
Подонок! Был и остался альфонсом и вором!
Какое отношение он имеет к квартире матери Платона, чтоб продавать ее и решать свои финансово-семейне проблемы?!
Почему свои? Он решает проблемы сына, с которого ВОРЫ копыловы взыскивают семь с лишним миллионов, за деньги Русфонда, которые они же и УКРАЛИ!!! Продаст и бросит им в наглые рожи, ПУСТЬ ПОДАВЯТСЯ!!!
Гость762953
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Сейчас опять пойдет по телевизионным каналам.
Гость762953
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Папаша фрискас говорил,что дом переписал на Платона,завещание лежит у него, а в итоге ничего не переписывал,так и квартиру мечтает
Платону,если мечтал написал бы дарственную,одни мечты,чем судится,уже столько лет,делить имущество лучше отношения налаживал с отцом своего внука.
Гость767127
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Подонок! Был и остался альфонсом и вором!
Какое отношение он имеет к квартире матери Платона, чтоб продавать ее и решать свои финансово-семейне проблемы?!
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