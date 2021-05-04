Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак

Интересно, что помимо музыкантов, артистов, ведущих, спортсменов и других инфлюенсеров все больше стали доверять блогерам.
Лидером рейтинга на сей раз стал телеведущий Андрей
Малахов. На втором месте в топ-100 актер и общественный деятель
Константин Хабенский. Третью позицию занял юморист и телеведущий Максим
Галкин.
На четвертом месте телеведущий Владимир Соловьев, на пятом артист Дмитрий Нагиев. Шестую строчку занял режиссер Никита Михалков. Седьмое место у шоумена Ивана Урганта. Строчкой ниже ведущий Александр Гордон. Закрывают десятку лидеров блогер Юрий Дудь и журналистка Ксения Собчак.
Отметим, что в рейтинг попали многие блогеры. Среди них Илья Варламов, Давид Манукян, Евгений Баженов, Ида Галич, Алишер Моргенштерн и другие.
В числе новичков рейтинга, в частности, – Лев Лещенко (59 место), Сергей Бурунов (68 место), Валерий Меладзе (73 место), Федор Емельяненко (86 место) и другие.Отметим, что имя Ксении Собчак почти не сходит со страниц газет. Светская львица не только является телеведущей и журналистом, она активно ведет соцсети, где выражает свою позицию почти по любому поводу. Некоторых звезд и обывателей раздражает такая активность звездной блондинки, и они считают ее выскочкой. Ранее Ксения Собчак угодила в скандал из-за фото, сделанных из элитной клиники.
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