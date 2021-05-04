Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Вторник
4 мая
Лента новостей
13:35
В Подмосковье убийца попался из-за хамского поведения
13:31
Скончался артист Багдасаров
12:55
Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак
12:40
В Приморье мужчина задушил ребенка и выкинул тело в пруд
12:26
"Какое убожество": жалующаяся на тяжелые времена Литвинова показала платье с распродажи
11:57
В Москве будут возрождать удобный речной транспорт
11:30
Александр Петров всполошил народ интимным заявлением
11:16
Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе
10:43
"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной
10:41
Известного певца обвинили в пьяном дебоше в клубе
09:42
Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко
08:10
"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына
06:02
"Нет слов!": Молодая певица Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье
02:13
Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой
23:59
"До слез": Собчак оттянулась с Богомоловым на глазах у матери
22:04
Доведенная Тодоренко назвала "озлобленных" зрителей отсталыми
20:06
Зеленский выступил с речью о России и Крыме: Это и есть война
19:46
Санкции Запада против России назвали "жестом отчаяния"
17:59
Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей
16:44
Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
16:27
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
15:59
Пенсионеру стало плохо: врач советует не смотреть передачи Владимира Соловьева
15:37
Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом
15:09
Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию
14:13
"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"
14:11
Украинский генерал обвинил команду Зеленского в работе на Россию: Игра в составе пятой колонны
13:40
Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину
13:17
Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов
12:57
Превратившейся в бабушку Догилевой предложили пугать зрителей голым задом
12:34
Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей
12:34
"Папина дочка": Тяжелобольной Корчевников похвастался младенцем
12:20
"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву
11:48
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
11:25
"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу
11:04
Россиян предупредили об опасности покупки долларов
11:04
Народный артист Олег Вавилов срочно доставлен в больницу
11:02
"Коллективный иммунитет уже не поможет": врач Богомолец о ситуации с ковидом на Украине
10:10
Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно
08:12
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор
06:02
Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках
04:06
"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера
02:00
Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы
23:59
В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией
22:08
Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели
20:25
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах
20:03
Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием
18:14
"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху
18:14
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
16:55
Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
15:56
"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
Шоу-бизнес
Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак

Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак

Исследовательский холдинг Ромир изучил мнения россиян относительно доверия известным персонам.
прочитано 341 раз

Интересно, что помимо музыкантов, артистов, ведущих, спортсменов и других инфлюенсеров все больше стали доверять блогерам.

ПО ТЕМЕ

"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Лидером рейтинга на сей раз стал телеведущий Андрей Малахов. На втором месте в топ-100 актер и общественный деятель Константин Хабенский. Третью позицию занял юморист и телеведущий Максим Галкин.

На четвертом месте телеведущий Владимир Соловьев, на пятом артист Дмитрий Нагиев. Шестую строчку занял режиссер Никита Михалков. Седьмое место у шоумена Ивана Урганта. Строчкой ниже ведущий Александр Гордон. Закрывают десятку лидеров блогер Юрий Дудь и журналистка Ксения Собчак.

Отметим, что в рейтинг попали многие блогеры. Среди них Илья Варламов, Давид Манукян, Евгений Баженов, Ида Галич, Алишер Моргенштерн и другие.

В числе новичков рейтинга, в частности, – Лев Лещенко (59 место), Сергей Бурунов (68 место), Валерий Меладзе (73 место), Федор Емельяненко (86 место) и другие.

Отметим, что имя Ксении Собчак почти не сходит со страниц газет. Светская львица не только является телеведущей и журналистом, она активно ведет соцсети, где выражает свою позицию почти по любому поводу. Некоторых звезд и обывателей раздражает такая активность звездной блондинки, и они считают ее выскочкой. Ранее Ксения Собчак угодила в скандал из-за фото, сделанных из элитной клиники.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Андрей Малахов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 4 мая 2021, 12:55 Источник: Пресс-служба Ромир ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву

Теледива испытала разочарование
Шоу-бизнес

Известного певца обвинили в пьяном дебоше в клубе

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес

"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной

Артист сделал неудачное сравнение
Шоу-бизнес

Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе

Ведущая не стала молчать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+