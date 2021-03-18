Кудрявцева выгнала дочь из кровати: Мама спит, она устала

На фото артистка лежит в детской кроватке, укутанная цветастым одеялом. Во рту у телеведущей красуется розовая соска, и она делает вид, что спит. Рядом с родительницей сидит Маша, она шкодливо улыбается, держа в руках книжку. "Читает маме сказку", – подписала кадр Лера Кудрявцева.
Поклонники пришли в восторг от фотографии. Они удивились, что артистка смогла выгнать дочку из собственной постели. Как отметили многие, не каждая мама может поместиться в детскую кроватку – хорошо, что Лера Кудрявцева миниатюрная девушка.
"Ну все, мать под присмотром (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну не могу я налюбоваться на эту девчушку!", "Хорошо, что мама миниатюрная", "Мама спит, она устала", "Какая прелесть) иногда так хочется по быть малышкой", "Какая мама хорошая. Слушается доченьку", "Укатали мамашу", "Маленькая Лерочка, кроватку не сломай", – написали в комментариях.
Напомним, в одном из интервью Лера Кудрявцева призналась, что наслаждается материнством. Она невероятно счастлива, что у нее появилась дочь, и эти чувства ни с чем не сравнить. Недавно телеведущая поделилась забавным видео с участием двухлетней Маши. Девочка с серьезным видом пытается помыть посуду. "Как я из грязной тарелки есть буду?" – возмущается малышка.
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