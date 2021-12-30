Скандал: открытие памятника Легкоступовой едва не закончилось мордобоем прямо на кладбище

30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 56. В этот день ее родные и друзья пришли на Троекуровское кладбище столице, чтобы вспомнить певицу и поклониться ее праху.

В июле 2021 года дочь певицы в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказывала про памятник, который скоро появится на могиле знаменитой матери. "Еще в марте был готов эскиз, – уверяла наследница. – Памятник будет очень необычным, оригинальной формы, с красивыми словами, со своей "изюминкой". Планируем ставить его к маминому дню рождения (теперь уже дню памяти) – к 30 декабря. В этот день как раз исполнится год с момента захоронения, потому что вторую части праха предали земле именно в мамин юбилей. Тем самым мы исполним христианский обычай – выждем год".

И вот в день рождения исполнительны на ее могиле открылся тот самый памятник. Он выполнен из черного мрамора и украшен любимой фотографией звезды. Лаконичную надпись с датами жизни "Заслуженная артистка РФ Валентина Валерьевна Легкоступова" венчает большой музыкальный ключ и пронзительные слова "Наша любимая мама и бабушка". Имя последнего мужа певицы Юрия Фирсова на обелиске не фигурирует.

Хотя 30 декабря вдовец кладбище он появился. Об этом "Дни.ру" рассказал друг Анэтты Бриль и давний оппонент Юрия Фирсова продюсер Сергей Дворцов. Кстати, с вдовцом он появился на могиле одновременно и едва не грянул скандал с рукоприкладством и мордобоем Скандала чудом удалось избежать в скорбный день. "Стыдно, что вся эта история с наследством Валентины уже длится полтора года, ее давно закончить, – говорит Сергей. – Анэтта будет стоять на своем и считать что Фирсов причастен к смерти Легкоступовой".

"Я же считаю, что конфликт пора заканчивать в память о Вале. Поэтому отказ Фирсова от наследства считаю первым шагом к окончанию войны – это человеческий и адекватный поступок, – полагает друг дочери звезды. – Будет хорошо, если он наконец-то оставит всю семью Легкоступовых в покое. Я видел его сегодня на кладбище, он пришел с цветами, долго стоял у могилы и о чем-то думал".