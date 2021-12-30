Послание на тот свет: пронзительное письмо наматывающей слезы на кулак дочери умершей Легкоступовой

Валентине Легкоступовой 30 декабря исполнилось бы 56 лет. Певицы нет с нами уже 2 года. И все это время сердце щемит от боли. Особенно тяжело дочери артистки – певице Анеттэ Бриль.

На странице Анэтты в социальной сети "Инстаграм" появилось пронзительное послание умершей матери.

"Когда тебя не стало, тебе было 54. Трудно поверить, что это второй твой День без тебя, – пишет Бриль. – Трудно быть кулачком, как ты учила, когда нет главного пальца. Трудно искать замену тому, кому ее нет. Все таки незаменимые люди есть. Трудно быть сильной, когда вокруг столько вранья и несправедливости. Трудно держать удар. Но когда понимаю, что ты смотришь оттуда сверху, наматываю слезы на кулак и иду вперед".

Анэтта призналась, что даже спустя два года не свыклась с потерей. "Иногда до сих пор беру в руки телефон, с желанием отправить тебе фото, или позвонить что-то рассказать, – плачет Бриль. – Память жива. Твои Песни звучат. Свои обещания я выполнила и буду продолжать выполнять. Правда не на показуху и камеру, а как Незнайка из Солнечного города. Просто во имя добра. Как ты учила"

"А еще я недавно купила "твои" духи. Иногда пшикаю их на руку. А девчонки, когда приходят из школы, говорят, что пахнет бабушкой", – призналась Бриль.

Стоит заметить, что сегодня она уже и сама стала звездой, завсегдатаем светских вечеринок. На страницу дочери Легкоступовой подписано 198 тысяч человек, она выпустила несколько красивых песен.