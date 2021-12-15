"Бога нет": Смерть Фриске перечеркнула веру Кушанашвили

Известный телеведущий Отар Кушанашвили не стесняется затрагивать в обсуждениях провокационные темы. На этот раз он поднял вопрос религиозных убеждений и нашел спорные доказательства отсутствия Всевышнего. Одной из них, по мнению мужчины, является смерть Жанны Фриске.
"Что же касается до Бога, кабы Он был, моя Фриске не умерла бы, а я бы, будучи ЛУЧШИМ ЖУРНАЛИСТОМ И ВЕДУЩИМ В СТРАНЕ (да и парнем из лучших, чего уж), не попрошайничал бы всю карьеру", — заявил Отар Кушанашвили в "Инстаграм". Это нескромное выражение вызвало споры между россиянами.
Некоторые пользователи Сети отметили, что уход Жанны Фриске был предначертан свыше и выдал с потрохами несовершенства современной медицины. Также ряд поклонников поддержал Отара Кушанашвили в его умозаключениях.
"Бога нет, но вы держитесь", "В этом мире опасно быть хорошим человеком... Зло все чаще побеждает, это правда", — написали комментаторы.
Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака мозга в возрасте 40 лет. Все началось с обычной головной боли, которую артистка пыталась глушить таблетками. Деньги на лечение певицы собирали всей страной, до последнего не прекращались молитвы о здоровье звезды. Незадолго до смерти у нее родился сын Платон, мальчик остался сиротой.