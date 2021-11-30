"То с утра, то в темноте": Крутой полез к Баскову шаловливыми ручонками

Маэстро музыкального искусства Игорь Крутой активно позиционирует себя в качестве блогера. Регулярно в его профиле "Инстаграм" появляются забавные видео с участием звезд шоу-бизнеса. Николай Басков в компании композитора чувствует себя комфортно и даже заигрывает с его женой.
Игорь Крутой по-людски закрывает глаза на сумасбродное поведение товарища, но и пользуется своим положением. Музыкант понимает, как много внимания Николай Басков уделяет внешности, поэтому не забывает над ним подшучивать. Недавно мужчина полез к другу шаловливыми ручонками, чтобы снять его на камеру без грима.
Композитор максимально приблизился к лицу Николая Баскова, когда тот совсем не ожидал подставы. Увидев объектив Игоря Крутого, певец начал размахивать ладонями с просьбами прекратить запись видео. "Ну не надо, ну пожалуйста. Ну что такое! С утра лезет со своей камерой!" — заявил натуральный блондин.
Пользователи Сети посмеялись над уникальным контентом музыканта и оценили реакцию Николая Баскова. Игорь Крутой поднял аудитории блога настроение. "Николаше не угодишь — то с утра, то в темноте. Не с той ноги встал, наверное", "Да, мужики что надо!", "Коле пора бы уже и смириться", — написал народ в комментариях.