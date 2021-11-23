"Я не влезаю": Крутой рассказал об отношении к новорожденному внуку

Игорь Крутой совсем недавно в четвертый раз стал дедом: наследника музыканту подарил его внебрачный сын.

Накануне молодой дедушка опубликовал в своем инстаграм-аккаунте трогательное видео с внуком, а также рассказал о своем участии в воспитании малыша. Позади первая неделя жизни новорожденного, и, по словам Игоря Крутого, пока все проходит нормально.

Композитор признался, что с появлением ребенка в семье родилась какая-то удивительная сила, которая заставляет всех родных ежедневно собираться вокруг малыша. Все хотят потрогать и обнять нового члена семьи. Что касается самого артиста, то для него внук и вовсе кажется чудом.

Имени у младшего внука Игоря Яковлевича пока нет. Родители мальчика продолжают думать над этим вопросом, а знаменитый дедушка им не мешает – вероятно, его устроит любой вариант.

"Я не влезаю в этот процесс," – подчеркнул музыкант.

Поклонники Крутого пришли в восторг от трогательных кадров с младенцем. Люди отметили, что глядя на отношение музыканта к детям, можно с уверенностью сказать: он хороший человек. Пользователи предположили, что малыша также назовут Игорем и тогда у композитора появится его полный тезка, ведь внебрачного сына музыканта тоже зовут Яковом.

Напомним, что о существовании сына Крутой узнал всего несколько лет назад и не сразу поверил в родство. Но как только генетический тест доказал связь отца и сына, музыкант сразу принял Якова в свою семью. Ранее Игорь Крутой откровенно высказался о внебрачном сыне.