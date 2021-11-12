"Были пьяные": известный актер проткнул Боярского и выбил ему зуб

Каскадер Николай Ващилин раскрыл подробности инцидента на съемках, которые чуть не стоили Михаилу Боярскому жизни.



Каскадер заявил, что во время работы над легендарной картиной о мушкетерах актеры не всегда были трезвыми. Однажды это едва не привело к трагедии. Ващилин увидел в случившемся недоработку режиссера фильма.

Постановщик трюков поведал, что Михаила Боярского чуть не убил коллега Владимир Балон. "Были пьяные", – отметил кинематографист. В итоге Балон проткнул артиста и вышиб ему зуб, сообщает "Царьград".

Оплошностью режиссера Ващилин считает то, что сцена была построена на скользкой лестнице. Михаил Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу. Также каскадер поведал, что из-за проблем со спиртным у артистов один из съемочных дней вовсе пришлось отменить. Команда должна была снимать конную сцену. Каскадер посчитал это опасным и отменил съёмки.

Николай Ващилин отметил, что за это на него обрушились нападки от съемочной группы. Однако это решение было оправданным. По словам каскадера, он не хотел, чтобы произошла беда, ведь кто-то мог быть травмирован, а его бы посадили в тюрьму.

Напомним, летом этого года 71-летний Михаил Боярский перенес коронавирус. Артиста госпитализировали в середине июля. К счастью, болезнь протекала в легкой форме.