Никому не нужное платье покойной Фриске подарили слепой

На днях в Подмосковье состоялось торжественное открытие музыкального Дома для слепоглухих, который стал первым в мире социальным объектом такого рода. Праздничное мероприятие посетили и родные Жанны Фриске. Перед тем, как в новое здание вошли первые гости – молодожены Кристина и Максим, семья артистки сделала незрячей невесте шикарный подарок.
Родственники умершей певицы вручили девушке короткое сверкающее платье с открытым плечом, в котором Жанна выступала на церемонии MTV в 2008-ом году. Как сообщается в инстаграм-аккаунте Фонда покойной артистки, около полугода назад это платье пытались продать на благотворительном аукционе, однако никто не захотел его приобрести.
По информации в Сети, стоимость лота начиналась от ста тысяч рублей. Возможно, тогда наряд оказался невостребованным из-за высокой цены, необычного фасона или по каким-то другим причинам. Теперь же дорогостоящее платье наконец нашло свою счастливую обладательницу – прекрасную девушку, которая, к тому же, отлично поет. Кристина призналась, что получить такой подарок для нее – большая честь. Остается надеяться на то, что в ближайшем будущем у слепой девушки найдется повод надеть этот шикарный наряд.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что сестра Жанны Фриске раздает чужим людям вещи покойной, которые хранила в течение шести лет.
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