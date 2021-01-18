Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде

На девочке дырявые джинсы, мятая футболка и огромный рюкзак-баул. 12-летняя наследница звездных родителей, по мнению поклонников, выглядит неопрятно.
Судя по всему, девочка пытается подражать своей старшей сестре Шайло, которая некоторое время назад даже просила родню и друзей называть ее исключительно Джоном. Впрочем, в последние несколько месяцев ее образ стал намного женственней.
Напомним, ранее Вивьен была поймана любопытными папарацци возле кофейни в Лос-Анджелесе. Тогда фанаты Анджелины Джоли и ее экс-супруга обратили внимание на изрядно исхудавший вид подростка и даже испугались, что она больна.
Ранее Анджелина Джоли уверяла, что именно Вивьен является самой доброй и отзывчивой из всех ее детей. У звезды Голливуда шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.
Сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили детей на Рождество. Актер провел праздник вместе с Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.
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