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Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде

Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде

Анджелина Джоли. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Младшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли недавно была замечена в Лос-Анджелесе в довольно неряшливом виде. Вивьен одевается в мешковатые вещи по примеру своей старшей сестры.
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На девочке дырявые джинсы, мятая футболка и огромный рюкзак-баул. 12-летняя наследница звездных родителей, по мнению поклонников, выглядит неопрятно.

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Судя по всему, девочка пытается подражать своей старшей сестре Шайло, которая некоторое время назад даже просила родню и друзей называть ее исключительно Джоном. Впрочем, в последние несколько месяцев ее образ стал намного женственней.

Напомним, ранее Вивьен была поймана любопытными папарацци возле кофейни в Лос-Анджелесе. Тогда фанаты Анджелины Джоли и ее экс-супруга обратили внимание на изрядно исхудавший вид подростка и даже испугались, что она больна.

Ранее Анджелина Джоли уверяла, что именно Вивьен является самой доброй и отзывчивой из всех ее детей. У звезды Голливуда шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили детей на Рождество. Актер провел праздник вместе с Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен.

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Автор: 18 января 2021, 21:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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