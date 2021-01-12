Почему дочь Джоли и Питта отказалась от смены пола

Недавно в Сети появились свежие снимки дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта. Поклонники удивились, что 14-летняя Шайло стала выглядеть как девочка, ведь все детство она, мечтая в будущем сменить пол, носила одежду для мальчиков и ходила с короткой стрижкой.

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