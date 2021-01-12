Почему дочь Джоли и Питта отказалась от смены пола

Шайло с трехлетнего возраста просила называть ее Джоном. Некоторое время дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта принимала специальные препараты, чтобы подготовить себя к операции. К 14 годам наследница актеров, видимо, поняла, что не хочет становиться мальчиком, поэтому начала носить одежду для девочек.
Психолог Наталья Наумова считает, что ребенку нельзя предоставлять свободу выбора пола, поскольку это может нанести большой вред психике. Он понимает, что нужно принять решение, но не может из-за отсутствия опыта.
По мнению эксперта, родителям нужно поддерживать ребенка и говорить, как хорошо, что он родился мальчиком или девочкой. Необходимо объяснять, что быть таким, каким появился на свет, здорово. Такое воздействие вовсе не навредит психике, а, напротив, поможет дитю избавиться от тревоги.
Достигнув совершеннолетия, человек в праве сам принимать решение, потому что оно уже будет осознанным, отметила Наумова. Очевидно, что с годами дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начала осознавать, что ее решение, принятое в столь раннем возрасте, было поспешным.
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