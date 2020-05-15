У злостной неплательщицы Берковой отобрали машину

Беременную порноактрису на МКАД остановили сотрудники ГИБДД. Проверив документы, они с обнаружили, что за "Ниссаном" числится огромное количество неоплаченных штрафов и 66 ограничений.
Церемониться с Еленой Берковой не стали. Полиция конфисковала автомобиль и отправила на эвакуаторе на штрафстоянку, сообщает "Экспресс газета". Злостную неплательщицу же передали судебным приставам, чтобы они добились от нее уплаты задолженностей.
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