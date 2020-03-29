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А кто отец? Беркова объявила о беременности

Елена Беркова. Фото: www.globallookpress.com
Елена Беркова известна всем как актриса фильмов "для взрослых". Тем не менее, это не мешает звезде быть заботливой матерью.
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Экс-участница "Дома-2" воспитывает сына Евгения. Отцом мальчика является бывший муж светской львицы – стриптизер Иван Бельков.

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 Елена Сергеевна Беркова

Елена Сергеевна Беркова певица, актриса

Накануне стало известно о второй беременности Берковой. Об этом Елена сама сообщила в своем "Инстаграм"-аккаунте, опубликовав фото с тестом для беременности в руке, на котором видно две полоски.

"...no comments", – написала актриса. В переводе с английского это значит "без комментариев".

Судя по грустному выражению лица Берковой, она не очень рада тому, что скоро снова познает прелести материнства. Более того, пока неизвестно, кто является отцом малыша. Фолловеры, один за другим, задают инстадиве этот вопрос, но никто так и не получил на него отвечает. 

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Публикация от Елена Беркова (@berkova)

Поклонники звезды разбились на два лагеря. Одни поспешили поздравить Елену, заявив, что рождение малыша – настоящее счастья и божий дар. Другие, тем временем, высмеяли знаменитость: "Самое интересно будет, когда ребенок подрастет и посмотрит фильмы с маминым участием", – иронично отметил пользователь Сети.

Автор: 29 марта 2020, 15:29
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