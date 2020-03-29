А кто отец? Беркова объявила о беременности

Экс-участница "Дома-2" воспитывает сына Евгения. Отцом мальчика является бывший муж светской львицы – стриптизер Иван Бельков.
Накануне стало известно о второй беременности Берковой. Об этом Елена сама сообщила в своем "Инстаграм"-аккаунте, опубликовав фото с тестом для беременности в руке, на котором видно две полоски.
"...no comments", – написала актриса. В переводе с английского это значит "без комментариев".
Судя по грустному выражению лица Берковой, она не очень рада тому, что скоро снова познает прелести материнства. Более того, пока неизвестно, кто является отцом малыша. Фолловеры, один за другим, задают инстадиве этот вопрос, но никто так и не получил на него отвечает.
Поклонники звезды разбились на два лагеря. Одни поспешили поздравить Елену, заявив, что рождение малыша – настоящее счастья и божий дар. Другие, тем временем, высмеяли знаменитость: "Самое интересно будет, когда ребенок подрастет и посмотрит фильмы с маминым участием", – иронично отметил пользователь Сети.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся