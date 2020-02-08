Огромная шишка: врач встревожил словами о здоровье Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова вынуждена терпеть жуткую боль. Балерину беспокоят проблемы с суставами.

Звезда известна своей работоспособностью. У танцовщицы деформирована стопа. Рядом с большим пальцем выросла огромная шишка.

Из-за недуга Анастасии Волочковой пришлось обратиться за помощью к хирургам. Она побывала в частной клинике. В ее случае проблему можно решить только медицинским путем. Однако у балерины пока нет времени на операцию. Почти каждый день она выступает чуть ли не каждый день со своим спектаклем "Балерина в зазеркалье".

Хирург подтвердил, что на послеоперационную реабилитацию у Анастасии Волочковой действительно нет времени. Поэтому они отложили вопрос до лучших времен, сообщает сайт "Комсомольская правда". Врач добавил, что у артистов часто нет возможности заняться здоровьем из-за загруженности, хотя о нем необходимо заботиться.

Примечательно, что за косточку на стопе балерине уже не раз доставалось от хейтеров. Анастасия Волочкова публиковала фото больной ноги в своем инстаграм-аккаунте. Многие сочли, что это выглядит уродливо, и не стоит выставлять подобное на обозрение. Сама она не раз говорила, что это последствия ее многолетнего труда на сцене.