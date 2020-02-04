Подругу Виторгана застукали целующейся с Козловским

Нежные объятия и поцелуи именитого актера с возлюбленной Максима Виторгана попали в объектив камеры. Так по-особенному коллега поздравил девушку с окончанием работы.
"Очень "счастливый" момент. Вот причина всех моих внешних и внутренних преображений", – написала Нино Нинадзе под видео. Также она призналась, что будет тосковать по времени, проведенному в родном Тбилиси: "Именно в своем городе я закончила нелегкий и безумно интересный проект.
Я буду скучать".
Максим Виторган успел прокомментировать публикацию любовницы. "Поздравляю тебя с окончанием", – написал он.
В столице Грузии проходила работа над фэнтезийным фильмом "Карамора". Нинадзе исполнила одну из ролей. Также к участию в съемках пригласили Филиппа Янковского и Андрея Смолякова. Амплуа главного героя примерил на себя Данила Козловский, он же выступил и режиссером картины.
Ранее появился слух о расставании Нинадзе и Виторгана. Бывший муж Ксении Собчак выложил в своем инстаграм-аккаунте цитату Льва Толстого: "Когда тебя предали – это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается". Однако позже удалил запись.
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