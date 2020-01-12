Козловского жестоко затравили после странной выходки

Разъяренные пользователи атаковали микроблог Козловского. Травля началась с того, что он заблокировал девушку, написавшую ему в комментариях вновь обретшую популярность фразу из скетчкома: "Омайгарбл, Данила, ты что, крэйзи?".
Фанатка отметилась под постом актера, где он рассказал об участии в съемках знаменитого сериала "Викинги". Эпизод с участием Козловского вышел в декабре прошлого года.
Девушка поделилась историей на своей странице в Твиттере. Общественность отреагировала мгновенно – в инстаграм-аккаунте знаменитости начался своеобразный флешмоб. Пользователи практически под каждой фотографией артиста оставили комментарии с той самой юмористической фразой. Встречались варианты как на русском, так и на английском, испанском и других языках.
"Пострадавшая" чуть позже рассказала о продолжении истории. Ее мама – большая поклонница Козловского. Узнав о травле актера, она стала возмущаться, пока не узнала, что виновницей произошедшего является ее дочь.
обожаю pic.twitter.com/gwOtAk1q8t— yoonoh (@yoohknow) January 6, 2020
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