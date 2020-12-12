Стали известы место и дата прощания с Валентином Гафтом

Супруга рассказала, что народный артист был сражен инсультом. Ольга Остроумова не стала оглашать подробности кончины возлюбленного. О сопутствующих заболеваниях театрального деятеля все еще неизвестно.
Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Еще в 1957-м году он начал творческий путь и добился колоссальных успехов, а главное – народного признания. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. А с 1969 года актер заступил на службу в театр "Современник".
"Прощание с Валентином Гафтом состоится в стенах театра во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище", – заявил директор.
Его могила появится на Аллее актеров. Сейчас решается вопрос об установлении памятной доски в честь Валентина Гафта в Москве. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что лично рассмотрит данное предложение.
Напомним, еще 1984 году артист получил почетное звание Народного артиста, а в 1995 был награжден орденом Дружбы. Несколько лет подряд ходили слухи о завершении карьеры Валентина Гафта. Однако сам актер не подтверждал домыслы.
Летом прошлого года Гафт перенес инсульт. Тогда пасынок артиста, признавался, что восстановление родственника идет очень медленно. Позднее Левитин охарактеризовал состояние Валентина Иосифовича как тяжелое, но стабильное.
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