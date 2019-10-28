"Постоянные скандалы и ссоры": заговорили о расставании Козловского и Зуевой на фоне слухов о беременности

Об этом заявила ясновидящая и таролог Саона. Ведунья отметила, что Козловскому и Зуевой быть вместе не суждено. Актеру и модели сложно друг с другом, их объединяет только страсть.
"Даже на бытовом уровне они не могут найти общий язык, между ними непреодолимая пропасть. Постоянные скандалы и ссоры уже присутствуют в их отношениях, но на данном этапе страсть между ними заставляет закрывать глаза на отсутствие какого-либо взаимопонимания", – сказала ясновидящая.
Карты сказали Саоне, что Данила и Ольга будут вместе еще пару лет, а после разойдутся. Между тем, по словам ведуньи, модель действительно ждет ребенка от артиста.
"Вынуждена предостеречь Ольгу от каких-либо стрессов и переживаний в ближайшее время. Это и неудивительно, учитывая накал страстей в их паре. Будем надеяться, что все закончится благополучно", – цитирует таролога WomanHit.ru.
Отметим, что Данила Козловский и Ольга Зуева новость о скором прибавлении не комментируют. О ребенке, который, по слухам, должен родиться уже через несколько месяцев, не знал даже брат актера Егор.
В то же время друзья пары на условии анонимности заявляют, что Ольга планирует стать мамой в США. Именно там она проводит последние недели беременности. Для Козловского и Зуевой, будущий малыш – долгожданный первенец.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Париж признан самым красивым городом мира. Нью Йорк на втором месте.