"Постоянные скандалы и ссоры": заговорили о расставании Козловского и Зуевой на фоне слухов о беременности

В Сети заговорили о возможной беременности возлюбленной актера Данилы Козловского модели Ольги Зуевой. Между тем на фоне слухов о скором родительстве паре пророчат расставание.

Об этом заявила ясновидящая и таролог Саона. Ведунья отметила, что Козловскому и Зуевой быть вместе не суждено. Актеру и модели сложно друг с другом, их объединяет только страсть.

"Даже на бытовом уровне они не могут найти общий язык, между ними непреодолимая пропасть. Постоянные скандалы и ссоры уже присутствуют в их отношениях, но на данном этапе страсть между ними заставляет закрывать глаза на отсутствие какого-либо взаимопонимания", – сказала ясновидящая.

Карты сказали Саоне, что Данила и Ольга будут вместе еще пару лет, а после разойдутся. Между тем, по словам ведуньи, модель действительно ждет ребенка от артиста.

"Вынуждена предостеречь Ольгу от каких-либо стрессов и переживаний в ближайшее время. Это и неудивительно, учитывая накал страстей в их паре. Будем надеяться, что все закончится благополучно", – цитирует таролога WomanHit.ru.

Отметим, что Данила Козловский и Ольга Зуева новость о скором прибавлении не комментируют. О ребенке, который, по слухам, должен родиться уже через несколько месяцев, не знал даже брат актера Егор.

В то же время друзья пары на условии анонимности заявляют, что Ольга планирует стать мамой в США. Именно там она проводит последние недели беременности. Для Козловского и Зуевой, будущий малыш – долгожданный первенец.