Кудрявцева довела до слез известную актрису

В новом выпуске ток-шоу "Секрете на миллион" на НТВ свои тайны раскрыла телеведущей Виктория Тарасова. Лера Кудрявцева заставила звезду сериалов "Глухарь" и "Пятницкий" станет рыдать прямо в студии.

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