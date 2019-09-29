Народ пришел в восторге от архивного видео Галкина с детьми

На кадрах ролика малыши старательно внимают своему отцу. Дети телеведущего и Примадонны живо и мило реагируют как на услышанные слова, так и на картинки в книге. Лиза и Гарри так увлечены, что не замечают рядом съемочную группу. В какой-то момент сын неожиданно спрашивает, показывая пальцем в камеру: "Кто это?". Ситуация выглядит очень забавно.
Пользователи соцсети были растроганы роликом. Они отметили, что телеведущий превосходно справляется с родительскими обязанностями и восхитились наследникам Максима Галкина. "Максим, ты настоящий отец! Просто идеальный папочка!", "Какие чудные, приятные, веселые, смешливые, очаровательные, непосредственные, счастливые детки!.. Просто подарочные! Как будто сами из сказки", – написали фолловеры.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Не " выметать ссор из избы "
Ей 45 мне 20
Русская и африканец
Ксения Собчак наш будущий президент?
Люблю шашлыки.
Самый сексуальный мужской голос?