Волочкова показала идиллию в постели с возлюбленным

Эпатажная балерина похвасталась в сторис Инстаграм пикантным эпизодом личной жизни. Анастасия Волочкова опубликовала ролики из спальни.

На зависть хейтерам звезда решила поделиться запечатленной гармонией в отношениях с избранником. Она выложила видеоролики своего идеального субботнего утра: роскошная спальня особняка, солнечный свет, пробивающийся сквозь занавески… Анастасия Волочкова сняла себя в кровати рядом с любимым мужчиной.

Однако лица своего избранника знаменитость снова не показала, запечатлев лишь его ноги под одеялом и свою руку, поглаживающую бедро любовника. Снимая ролик, Анастасия Волочкова упомянула о том, что хочет отключить комментарии, сообщает сайт "Комсомольская правда". При этом она подчеркнула, что, в отличие от злопыхателей, ее личная жизнь протекает в красоте и гармонии.

Позже экс-прима Большого театра все же отключила комментарии к своим постам. Таким образом звезда вновь огородила себя от потока негатива, льющегося от ненавистников балерины. Правда, теперь поклонники Анастасии Волочковой не смогут оставлять своей любимице комплименты под постами.

Напомним, Анастасия Волочкова и ее поклонник встречаются уже почти год. Артистка не раскрывает имени возлюбленного, как и сферу его деятельности. Балерина уверяет, что этот мужчина настолько дорог ей, что она не хочет ни с кем его делить и предавать их отношения публичной огласке.

Ранее знаменитость рассказывала, что ее мужчина – очень сексуальный и яркий человек, который через многое прошел в жизни. Единственное, что сообщила Анастасия Волочкова – это то, что ее любимый человек на несколько лет моложе нее. Он никогда не был женат, у него нет детей. С балериной он живет по соседству, и их познакомили общие друзья.