"Мама заставила": Волочкова открыто о судьбе ребенка от Керимова

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова впервые рассказала о том, что на самом деле случилось с ее ребенком от олигарха Сулеймана Керимова. По словам танцовщицы, судьбу малыша решила ее мать.

прочитано 292 раза