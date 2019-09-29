"Мама заставила": Волочкова открыто о судьбе ребенка от Керимова

Анастасия Волочкова часто шокирует поклонников своими откровениями, но на этот раз, кажется, балерина превзошла саму себя. Танцовщица приняла участие в съемках передачи "Битва экстрасенсов", и тема в эфире коснулось одного из самых трагичных эпизодов в жизни Волочковой.
Так, сначала балерина сидела в маске, а участники шоу должны были описать ее. Наиболее точны оказалось описание грузинской ведьмы Мириам Циминтии, которая максимально точно смогла рассказать про Волочкову, отметив, что у нее есть ангелы-хранители.
Балерина так прониклась, что решила пообщаться с ведьмой наедине. В какой-то момент речь разговор зашел о ребенке Волочковой от олигарха Сулеймана Керимова. Дива ранее заявляла, что у нее был выкидыш, что и погубило ее отношения с этим мужчиной. Но на этот раз она озвучила другую версию, признавшись, что все это время скрывала правду.
Оказывается, выкидыша не было, а избавиться от ребенка заставила мама, утверждает балерина. "Мама заставила меня сделать аборт и разрушила мою жизнь", – сказала танцовщица.
По ее словам, именно поэтому у них с матерью до сих пор напряженные отношения.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Ей 45 мне 20
Ксения Собчак наш будущий президент?
Люблю шашлыки.
Не " выметать ссор из избы "
Самый сексуальный мужской голос?