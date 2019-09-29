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Шоу-бизнес

"Мама заставила": Волочкова открыто о судьбе ребенка от Керимова

Анастасия Волочкова. Фото: GlobalLookPress
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова впервые рассказала о том, что на самом деле случилось с ее ребенком от олигарха Сулеймана Керимова. По словам танцовщицы, судьбу малыша решила ее мать.
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Анастасия Волочкова часто шокирует поклонников своими откровениями, но на этот раз, кажется, балерина превзошла саму себя. Танцовщица приняла участие в съемках передачи "Битва экстрасенсов", и тема в эфире коснулось одного из самых трагичных эпизодов в жизни Волочковой. 

Так, сначала балерина сидела в маске, а участники шоу должны были описать ее. Наиболее точны оказалось описание грузинской ведьмы Мириам Циминтии, которая максимально точно смогла рассказать про Волочкову, отметив, что у нее есть ангелы-хранители.

Балерина так прониклась, что решила пообщаться с ведьмой наедине. В какой-то момент речь разговор зашел о ребенке Волочковой от олигарха Сулеймана Керимова. Дива ранее заявляла, что у нее был выкидыш, что и погубило ее отношения с этим мужчиной. Но на этот раз она озвучила другую версию, признавшись, что все это время скрывала правду. 

Оказывается, выкидыша не было, а избавиться от ребенка заставила мама, утверждает балерина. "Мама заставила меня сделать аборт и разрушила мою жизнь", – сказала танцовщица. 

По ее словам, именно поэтому у них с матерью до сих пор напряженные отношения. 

29 сентября 2019, 11:43
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