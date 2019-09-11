Трогательные кадры с Аллой Вербер заставили артистов рыдать (видео)

Вербер скончалась в возрасте 61 года 6 августа. Ее представители выложили фотографию в микроблоге медиа-персоны. Они сообщили, что женщина умерла из-за тяжелой болезни -менингококкового сепсиса.
" Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию", – написали в тексте публикации. Кроме того, было выложено видео с церемонии прощания с Аллой. Многие артисты не смогли сдержать слез, когда струнный оркестр заиграл припев из знаменитой песню Билли Айлиш - Lovely.
Отметим, что вероятной причиной выбранного отрезка стал сам текст припева. В нем Айлиш поет о прекрасном, но одиноком человеке. В конце строк повествователь говорит лирическому герою: "Добро пожаловать домой".
Церемония прощания со знаменитостью состоялась 14 августа. Ее похоронили в Торонто, Канада.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Как вам водолеи?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
На каком свидании можно спать?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России