Боль и судороги: специалист поведал о жутком состоянии Вербер перед смертью

В начале августа стало известно о кончине фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти бизнесвумен, говорили разное, например, что она умерла в результате аллергической реакции на морепродукты. Между тем согласно заявлению официальных представителей светская львица скончалась из-за менингококкового сепсиса.

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