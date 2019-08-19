Боль и судороги: специалист поведал о жутком состоянии Вербер перед смертью

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями – от бессимптомного носительства до гнойного менингита и менингококцемии с поражением различных органов и систем.
По словам известный фармацевта Валерия Петухова, так как обострение болезни возникло внезапно, а ее течение было стремительным и привело к летальному исходу, можно предположить, что у Аллы Константиновны была Гипертоксическая (молниеносная) форма менингококковой инфекции. Она протекает с инфекционно-токсическим шоком.
"Начало бурное – с внезапным подъемом температуры тела до 39,5-40 градусов и выше, ознобом, появлением обильной геморрагической сыпи. Вначале заболевания отмечается выраженное беспокойство больного, но, с прогрессированием шока, сознание у больного угнетается вплоть до развития комы. Артериальное давление в начале заболевания нормальное, или даже повышенное, но с течением времени (при дальнейшем развитии шока) прогрессивно падает, возникает тахикардия, пульс нитевидный, выражена одышка. Все это говорит о развитии жизнеугрожающего синдрома Уотерхауса-Фридериксена", – рассказал специалист корреспонденту "Дни.ру".
Валерий Петухов добавил, что при молниеносной форме часто развиваются судороги. Температура тела в терминальной стадии шока снижается до нормальных значений, или даже низких. Кроме всего прочего, при данной форме менингококковой инфекции развивается острое набухание и отек головного мозга. Клинически это проявляется сильной головной болью, судорогами, повторной рвотой и потерей сознания.
"Учитывая тот факт, что, судя по сообщениям СМИ, в момент обострения заболевания Алла Вербер находилась на отдыхе, скорее всего вдали от профильным клиник, то медицинская помощь не могла быть оказана настолько быстро, насколько это было необходимо, что привело к развитию инфекционно-токсического шока и смерти Аллы Константиновны", – резюмировал Валерий Петухов.
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